مصر | "قوله تعالى خدني".. القبض على صاحبة واقعة تعذيب الطفل مروان بالطالبية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قوله تعالى خدني".. القبض على صاحبة واقعة تعذيب الطفل مروان بالطالبية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في التوصل إلى هوية السيدة المتهمة بتعذيب ابنها البالغ من العمر 5 سنوات، ويدعى " مروان" بشارع العروبة بمنطقة الطالبية، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

وكان تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوك، فيديو لسيدة تقوم بتعذيب نجلها، وتجبره على الاتصال بوالده لكي يصطحبه إلى منزله.

وظهر في الفيديو، طفل لا يتعدى عمره خمس سنوات، تقوم سيدة بضربه، وتطلب منه الاتصال بوالده، قائلة: "قل له تعالى خدني، روح عيش معاه رميك زي الكلب، يا عديم الأهل أنا مش لاقيه راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد".

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وطلبت السيدة من الطفل توجيه رسالة إلى والده وهو ما جعل الطفل يطلب من والده أن يأخذه قائلًا: "تعالى خدني يا بابا مش عاوز أعيش معاها".

وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك التوصل إلى هوية السيدة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما ناشدوا والد الطفل، عدم تركه عند أهل السيدة.