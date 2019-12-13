مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": فكهاني يذبح شابا بحلوان.. ومقتل هارب من "الإعدام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": فكهاني يذبح شابا بحلوان.. ومقتل هارب من "الإعدام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

"نصاب الواتس آب".. عاطل استولى على أموال المواطنين بـ"عروض وهمية"

تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من شخصين –كلٌ على حدةٍ- بتضررهما من أحد الأشخاص تواصل معهما من خلال تطبيق "واتس آب" وإيهامهما بتقديم عروض لبيع أجهزة كهربائية وألعاب وفي سبيل ذلك قاما بتحويل مبالغ مالية إليه ولم يقم بتنفيذ الاتفاق، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تحريات المباحث توضح حقيقة اعتداء ضابط على مواطن بالجيزة

وردت شكوى من أحد المواطنين للأجهزة الأمنية بالجيزة، تضرر خلالها من أحد ضباط الشرطة بمديرية أمن الجيزة، لقيامه باقتحام مسكنه والاعتداء عليه وأسرته بالسب، مما سبب له ضررًا معنويًا، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"7 قضايا تهريب".. تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا

Advertisements

ضبط 3 تجار مخدرات في منطقة السحر والجمال

أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان منطقة السحر والجمال عن ضبط كلٍ من:

عاطلين - "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانٍٍ العاشر بالشرقية، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة متخذان من مدينة العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وذلك حال استقلالهما سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة أول العاشر، وبحوزتهما (60 جرام لمخدر الهيروين -250 جنيه)، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا

4 وراء مقتل هارب من "الإعدام" في الشيخ زايد.. و"الثأر" لغز الجريمة

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة ملابسات قتل هارب من حكم بالإعدام، بطلقات نارية داخل مزرعة نخيل، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، دائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، وذلك بسبب وجود خصومة ثأرية، وتمكنت القوات من القبض عليهم وأخطر مدير أمن الجيزة، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فكهاني يذبح شابا أمام الأهالي في حلوان

شهدت منطقة حلوان، حادثة بشعة حيث قام بائع فاكهة، بذبح شاب، أمام أعين الأهالي بمدينة حلوان، بسبب خلافات بينهما، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا