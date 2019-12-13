مصر | فكهاني يذبح شابا أمام الأهالي في حلوان

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شهدت منطقة حلوان، حادثة بشعة حيث قام بائع فاكهة، بذبح شاب، أمام أعين الأهالي بمدينة حلوان، بسبب خلافات بينهما.

وتلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر العمالي، مفادها، استقبال جثة المدعو "أ.م"، ومقيم بمنطقة عرب غنيم، وبها بجرح قطعي في الرقبة.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية وبائع فاكهة، وتطور الأمر، وذبح الجاني، الشاب، بسلاح أبيض، ولاذ بالفرار.

وتجري مباحث قسم شرطة حلوان، تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.