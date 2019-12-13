مصر | إلزام شركة "العدوي" للضريبة العامة على المبيعات وعدم تحميل "الطرق والنقل" بالقاهرة لأي رسوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلزام شركة "العدوي" للضريبة العامة على المبيعات وعدم تحميل "الطرق والنقل" بالقاهرة لأي رسوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع لتحميل شركة العدوي للمقاولات والإنشاءات المعدنية وبناء السفن لقيمة الضريبة العامة على المبيعات على الأعمال الأصلية وعدم إلزام مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة بسداد أي رسوم.

وأوضحت الجمعية حسبما جاءها من أوراق أنه في تاريخ ٩ سبتمبر عام ٢٠٠٨ سبق لمحافظة القاهرة الإعلان عن مناقصة محدودة لتنفيذ عملية تطوير وتجميل الميادين والمحاور للرئيسية، وكذلك الشوارع والأرصفة، وتضمنت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية أن الأسعار لا تشمل ضريبة المبيعات، حيث إنها على متلقي الخدمة، وتسلم قيمتها للشركة المنفذة لتسليمها إلى مصلحة الضرائب العامة على المبيعات، وقد تقدمت شركة العدوي للمقاولات في المناقصة المشار إليها، وأوردت في عطائها المالي تحفظا يقضي بأن الأسعار غير شاملة الضريبة العامة على المبيعات حيث إنها على متلقي الخدمة، وتمت الترسية عليها، وتحرر العقد بين الطرفين ونص البند الثاني منه أن الأسعار شاملة كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة تأدية الخدمة.



وتابعت الجمعية أنه بتاريخ ٧ يوليو ٢٠٠٩ اعتمد المحافظ محضر اجتماع لجنة التسعير لبعض البنود المستجدة التي أسندت إلي الشركة، وقد تضمن ذلك المحضر النص على إضافة (١٠%) على الأسعار المتضمنه ضريبة المبيعات حيث إنها علي متلقي الخدمة.



واستكملت أنه بفحص الأوراق قد تبين التعارض بين الأوراق والإجراءات السابقة على التعاقد على النحو السالف بيانه، وأن العقد هو شريعة المتعاقدين كماند أن البنود المذكورة في العقد صريحة لا تحتمل الشك.