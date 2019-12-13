أخبار مصر | منظمة خريجي الأزهر: داعش تتاجر بفكرة الخلافة لاستمالة قلوب الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة خريجي الأزهر: داعش تتاجر بفكرة الخلافة لاستمالة قلوب الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بمنتهى الاهتمام ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن تعيين خليفة لزعيم تنظيم داعش الهالك.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم إن التنظيم لا يزال يتاجر بفكرة الخلافة في استمالة قلوب الشباب وغسل أدمغتهم، ظنا منه أن هذه الفكرة لا تزال تروج على عقول المسلمين الطيبين، وهو وأهم في ذلك كل الوهم، حيث إن العالم كله الآن قد فهم انحراف هذا التنظيم عن أحكام الإسلام، وانسلاخه تماما من تعاليم الشريعة وأصولها.

وتابعت المنظمة: أنه اتضح لكل ذي عينين أن التنظيم قد فقد بريقه الخادع في التأثير على الشباب، واستدعاء الأنصار والمتعاطفين من شتى البقاع، بعد الهزائم المتتالية التي مُنيَ بها على يد جيوش المنطقة، وأنه قد أفلس تماما فلم يعد عنده من الوسائل والآليات ما يمكنه من الصمود في معركته الخاسرة، فراح يعيد استعمال مصايده وأفخاخه القديمة مرة أخرى، والتي منها استعمال أيقونة (الخلافة) ليوقع بها عددا من المتعاطفين الجدد، ويقنع مزيدا من شباب المسلمين حول العالم بالانضمام إليه، على أمل في بث الدم من جديد إلى عروق التنظيم بعد أن هزل وضعفت قواه، وأوشك على الذوبان والاندثار.

وأكد بيان المنظمة أن طنطنة التنظيم حول الخلافة، وجعلها هدفا في نفسها، لهو من أكبر الأوهام التي تصدر للشباب المسلم على أنها من أصول الدين وأركانه، وليست كذلك، إذ ليس في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة ولا في أحداث السيرة الشريفة ما يشير إلى نظام محدد للحكم في الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن طالع الأحاديث المروية في كتاب الإمارة من كتب السنة المطهرة، لن يجد فيها أي تقنين لنظام الحكم، وإنما أكدت الشريعة على مجموعة من المبادئ التي يتعين مراعاتها في الحكم أيا كانت صورته، كالعدل، وتولية القادر على الحكم، ونحو ذلك، مما يعني أن المسلمين لم يجدوا نظاما محددا منصوصا للحكم وإنما كانت ظروفهم هي التي حددت ذلك.

ولقد كان اجتماع الصحابة رضي الله عنهم في سقيفة بني ساعدة بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم لاختيار من يقوم بأمر المسلمين بعد وفاة النبي الأعظم، ولم يكن يخطر ببالهم خلافة ولا خليفة، إلا بالمعنى اللغوي.