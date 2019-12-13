أخبار مصر | غادة والي: ننتظر قرار النيابة لإلحاق طفل التعذيب بدار رعاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غادة والي: ننتظر قرار النيابة لإلحاق طفل التعذيب بدار رعاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، بإهتمام بالغ واقعة تعذيب أم لطفلها، بعد تداول الفيديو الخاص بواقعة التعذيب علي موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك".

وكلفت والي علاء عبدالعاطي معاون الوزير للرعاية، بمتابعة الواقعة، حيث يتواجد حاليا معاون الوزيرة بصحبة الطفل مروان والأم ووالد الطفل بسرايا النيابة.

وأكدت والي، أن الوزارة في إنتظار قرار النيابة العامة بشان الطفل، مشيرة إلي أن الوزارة علي إستعداد لإستلام الطفل والحاقة بدار رعاية مناسبة بما يحقق المصلحة الفضلي للطفل حال أمرت النيابة العامة بذلك.