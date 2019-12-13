أخبار مصر | محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والإشغالات بالطرق والمحاور الرئيسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والإشغالات بالطرق والمحاور الرئيسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عددًا من المحاور والطرق الرئيسية بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية والدقى والعجوزة، لمتابعة حالة النظافة والاشغالات والمجهودات التى تمت لرفع اثار الامطار التى سقطت أمس من الشوارع.

كما تفقد المحافظ جراج هيئة النظافة والتجميل بشارع السودان للوقوف على المعدات الموجوده وخطط توزيع العمل خلال يوم الجمعة.

رافق المحافظ خلال جولته الاستاذ ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة واللواء احمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى.

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وفى نفس الاطار تابعت محافظة الجيزة مجهوداتها خلال اليوم الجمعه حيث تم ازاله اشغالات الاوتاد الحديدية من شوارع ربيع الجيزى وفرحات والبحر الاعظم فى اطار مجهودات حى جنوب الجيزة لتنفيذ قرار المحافظ بحظر وجود الاوتاد الحديدية بالشوارع والطرق.

كما تم رفع تجمعات القمامة من مناطق المزرعة والصرف الصحى ومزلقان لعبه ومحيط مجمع المدارس والبوسطة والسنترال وحرم الدائرى وميدان محمد مبروك ومزلقان القيراطين وطريق الجلاتمة وقرى الزاوية وشنبارى والكوم الاحمر بمركز ومدينة اوسيم.

كما واصل حى العمرانية مجهوداته فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حيث تم البدء فى احلال وتجديد اعمدة الانارة بشارع محمود سامى بالإضافة الى البدء فى دهان الاسوار وتقليم الاشجار.

