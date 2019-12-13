أخبار مصر | محمود عز: الإقبال على المشاركة بمنتدى شباب العالم دليل على نجاح نسختيه السابقتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود عز: الإقبال على المشاركة بمنتدى شباب العالم دليل على نجاح نسختيه السابقتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمود عز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب الجيل، إن النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم تأتي استمرارًا لحالة الحوار المستمر التي تمت منذ عامين بين الشاب المصري وشباب العالم في كافة القضايا علي الساحة السياسية والاقتصادية والأمنية؛ فأصبح المنتدى ترسيخ لنشر مبادئ السلام وتبادل الحضارات بين الشعوب والبلدان.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الإقبال على المشاركة دليل كبير على نجاح المنتدى في نسختيه السابقتين، ويتضح هذا في تزايد أعداد المسجلين على من مختلف أنحاء العالم في النسخة الثالثة.

واكد "عز" أن التنسيقية قامت بعقد مجموعة من جلسات العمل لإعداد والتجهيز لورش العمل المشاركة فيها خلال منتدى شباب العالم، وتم إعداد مجموعة من التوصيات والرؤى التي تم تقديمها من خلال ممثلي التنسيقية في الورش والجلسات.

وأوضح أن التنسيقية شاركت في 10 ورش عمل خلال اليومين الماضيين من خلال مجموعة من أعضاء التنسيقية.