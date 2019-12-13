أخبار مصر | محافظ القاهرة يؤدي صلاة الجمعة بالأسمرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يؤدي صلاة الجمعة بالأسمرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، صلاة الجمعة بمسجد الأسمرات وسط أهالي المدينة وألتفوا حوله عقب الصلاة، وأعربوا خلالها عن فرحتهم بالانتقال للمنطقة وتوفير المسكن الآمن لهم ولأسرهم مع توفير كافة الخدمات اللازمة لهم لتحقيق الاستقرار.

وجاء ذلك قبل الجولة التفقدية للواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لفعاليات القافلة الطبية بحى الأسمرات ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" للكشف عن أمراض العيون ومحاربة العمى لأهالى الحى بمدرسة تحيا مصر الابتدائية بالاسمرات، تحت رعاية مجلس الوزراء ودعم مؤسسة " صناع الخير " ونادى روتارى العبور، بحضور د. مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

أكد المحافظ أن قوافل المبادرة الطبية لحماية عيون أطفالنا وسكان المناطق الاكثر احتياجاَ لدعم كافة شرائح المجتمع وخاصة غير القادرين تواصل نشاطها بمناطق القاهرة لتقديم خدماتها، حيث تقوم بالكشف على عيون طلاب المدرسة والاهالى من كبار.

