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القبض على والدة طفل بعد انتشار فيديو وهي تعذبه لخلافات مع والده بالجيزة

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مصطفى السيد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط سيدة انتشر لها فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تعتدي فيه على طفلها بسبب وجود خلافات بينها ويين والده.

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بداية الواقعة، ببلاغ لرصد اجهزة الامن فثديو اعتداء السيدة على ابنها بمنطقة الطالبية.

وعقب تقنين الأوضاع تم تحديد هويتة السيدة «تهاني» والطفل «م»، وتم ضبطها، ويمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات بينها وبين طليقها والد الطفل، موظف في شركة بترول منذ سنتين، وزواجه من أخرى.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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