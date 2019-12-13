شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يهنئ بوريس جونسون بفوز حزب المحافظين بأغلبية البرلمان البريطاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة الي بوريس جونسون علي فوز حزب المحافظين بزعامته بالأغلبية في البرلمان البريطاني في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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