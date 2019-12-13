شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ جونسون بفوز حزب المحافظين بالأغلبية في البرلمان البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة إلى بوريس جونسون على فوز حزب المحافظين بزعامته بالأغلبية في البرلمان البريطاني في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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