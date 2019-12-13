شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المشاركين بمنتدى شباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، في الفترة من ١٤-١٧ ديسمبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ، بحضور العديد من رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية والذي تمت دعوتهم لحضور المنتدى، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضم قائمة حضور الشخصيات الدولية رؤساء عدة منظمات دولية كبرى، وهم كالآتي: أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويوسف أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC)، والسفير ناصر كامل، السكرتير العام لمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، وHoulin Zhao، السكرتير العام للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وQu Dongyu، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO).

ومن المقرر أيضاً حضور David Beasley، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، وLi Yong، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وMiguel Moratinos، الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ووزير الخارجية الأسباني الأسبق (UNAOC)، وRafael Grossi، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.