شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريو افتراضي لأزمة ضمن ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد منتدى شباب العالم، ورشة «نموذج محاكاة: تيارات متبادلة (محور السلام)»، وأدارت الورشة نادين حسن، رئيس رابطة خريجي البرلمان الألماني، ضمن ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تم خلال الورشة عرض سيناريو افتراضي لأزمة وتم عرضها على المشاركين الذين توصلوا إلى عدد من المقترحات. وبعد التصويت تم الاتفاق على حل نهائي يرضي جميع الأطراف، بهدف تدريب الشباب على التعامل مع الأزمات وإيجاد حلول لها بالإضافة إلى مهارات الحوار السلمي والتفاوض البناء.

وفي ختام الورشة اتفق عدد كبير من الحضور على أهمية نموذج المحاكاة ودوره في حل الصراعات من خلال تعلم لغة الحوار والتفاوض وتقبل الرأي الأخر.