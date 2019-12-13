شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ الشعب الجزائري على نجاح الانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، الشعب الجزائري الشقيق ودولة الجزائر الشقيقة، بنجاح الانتخابات الرئاسية. كما هنأ الرئيس السيسي الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون على ثقة الشعب الجزائري به.

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