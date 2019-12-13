شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يفتتح مسجد الغرياني في كفر الدوار بعد توسعته بالجهود الذاتية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مسجد قرية الغرياني، التابعة للوحدة المحلية بكوم البركة بمركز كفر الدوار، والمقام على مساحة 500 متر بعد الإنتهاء من أعمال توسعته بالجهود الذاتية لأبناء القرية بعد أن كانت مساحته 130 متر فقط، وذلك بتكلفة نحو 2 مليون جنية.

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وأشاد المحافظ بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والتثقيفية التي تقدمها المساجد.

وأدى المحافظ صلاة الجمعة بالمسجد عقب افتتاحه، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وقيادات الأوقاف والدعوة وجمع كبير من المصلين من أهالي القرية، وألقى الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة، بحضور الافتتاح اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد مرزوق، رئيس مدينة كفر الدوار، والعقيد محمد شرف، المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

والتقى المحافظ بأهالي القرية عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، واستمع منهم لاحتياجاتهم وشكواهم التي تمس حياتهم اليومية، ووعد بالعمل حل المشكلات وتلبية كافة احتياجاتهم .

محافظ البحيرة يفتتح مسجد الغريانى بكفر الدوار

محافظ البحيرة يفتتح مسجد الغريانى بكفر الدوار

محافظ البحيرة يفتتح مسجد الغريانى بكفر الدوار

محافظ البحيرة يفتتح مسجد الغريانى بكفر الدوار

محافظ البحيرة يفتتح مسجد الغريانى بكفر الدوار

محافظ البحيرة يفتتح مسجد الغريانى بكفر الدوار

محافظ البحيرة يفتتح مسجد الغريانى بكفر الدوار