شكرا لقرائتكم خبر عن "قطر تخون الخليج" تريند بعد مقابلات مسئولين قطريين لعسكرين من إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تردد أنباء عن إجراء مقابلات بين قائد القوات البحرية الإيرانى مع نظيره القطرى على أرض الدوحة، فى إطار التعاون الأمني والعسكري، رغم التهديدات التى تقوم بها أيران على الدول العربية المجاورة، مما يدل بالشكل القاطع خيانة قطر لدول الخليج.

قطر تخون الخليج ترند على تويتر

شاركت هاشتاجات "قطر تخون الخليج" و "الإرهاب القطرى الإيرانى" قائمة الأكثر تداولا اليوم لموقع تويتر، حيث غرد مستخدمو تويتر حول ذلك اللقاء.

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وقال على جانود :" الاجتماع العسكري القطري الإيراني يؤكد التعاون الأمني بين النظام الأميري الحاكم بالدوحة وحلفائه في طهران وخطورته على الدول العربية"، فيما غردت بسنت شريف:" تعاون عسكري مشبوه بين إيران وقطر الإرهابيون يواصلون مشاوراتهم من أجل تنفيذ المزيد من العمليات".







وكتب أنيس أكرم:" قطر تواصل الغدر بالأمة العربية مع إيران و تجدد الخيانة باجتماع عسكري في الدوحة من اجل دعم الارهاب"، وعلقت إرجوان :" تكتم قناة الفتنة الجزيرة التابعة لقطر عن الاجتماعات التي جرت في الدوحة لبحث العلاقات بين ايران وقطر دليل واضح ازدواجية القناة وعدم مصداقيتها".





وعبر أحمد، " إلى متى تستمر قطر في دعم الإرهاب وسفك دماء والتخفي خلف الوجه البريئ انحطاط القيادة القطرية وتأمرها على أشقائها بالخليج أصبح أمرا معلنا".