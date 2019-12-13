شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة القضائية فى مجلس النواب الأمريكى تصوت اليوم على عزل ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجتمع اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى اليوم الجمعة للتصويت على مواد المساءلة، بحسب ما نشرته شبكة سي ان ان الامريكية.

وقالت الشبكة الأمريكية انه حال تمت الموافقة على المقالات فى مواد المساءلة اليوم فسوف تذهب الى مجلس النواب الاسبوع المقبل، يذكر ان المجلس لم يحدد موعد للوقت الذي سيتم فيه التصويت لكن اشار اثنين من القياديين الديموقراطيين انه من الممكن ان يحدث التصويت يوم الاربعاء.

وبحسب التقرير سيكون ترامب ثالث رئيس في الولايات المتحدة يتم عزله إذا وافق اعضاء مجلس النواب الأمريكى بالإجماع على المقالات وسيتم احالة القضية الى مجلس الشيوخ ليقرر ما ان كان يجب عزل الرئيس من منصبه.

وكان من المتوقع اتمام التصويت بانتهاء اليوم لكن الرئيس جيري نادلر أنهى الجلسة التي استمرت 14 ساعة قبل منتصف الليل، ومن المقرر ان تجتمع اللجنة مرة أخرى اليوم في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي للتصويت على مقالات الاتهام الموجه ضد الرئيس ترامب.

واستنكر النواب الجمهوريون في اللجنة قرار نادلر بأنهاء الجلسة قبل التصويت، خاصة السيناتور الجمهوري دوج كولينز قائلا انه لا يجد كلمات مناسبة لوصف مدى عدم ملائمة خطوة نادلر مشيرا الى انه فوجئ بالقرار.

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وبحسب التقرير تم تقديم خمسة تعديلات على مواد المقالات يوم الخميس وتم التصويت عليها جميعًا.

أحد التعديلات تضمن استبدال اسم نائب الرئيس السابق جو بايدن ووضع اسم ابنه هانتر بايدن بدلا منه في المادة الاولى معللا الامر ان هانتر هو من كان يعمل في شركة بوريزما الاوكرانية، بينما تضمنت التعديلات الاخرى ان يضاف الى المقالات الجزء المتعلق بإطلاق سراح المساعدات الامريكية الى اوكرانيا.

توقع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الليلة الماضية كيف ستنتهي المحاكمة حيث قال النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي انه لا توجد فرصة لعزل الرئيس.

وفي نفس السياق ووصف ماكونيل الذي كان يتحدث الى قناة فوكس نيوز قضية الديمقراطيين بأنها "ضعيفة للغاية" وقال إنه سينسق مع محامي الرئيس ترامب في كل خطوة على الطريق عندما تنتقل القضية إلى مجلس الشيوخ.

وبحسب التقرير فان كل التعديلات التي اقترحها النواب الجمهوريون لم يتم الموافقة عليها من قبل الديموقراطيين الذين يمثلون الاغلبية في اللجنة القضائية.