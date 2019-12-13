شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. مصر إحدى أكثر الدول تنويعا لمصادر وارداتها الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر ضمن أكثر الدول تنويعا لمصادر واردتها من الخارج وتأتي نسبة 60% من إجمالي واردات دول شمال أفريقيا من الدول ذات الدخول المرتفعة كالدول الأوروبية كونها الأقرب جغرافيا للقارة الأفريقية

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وأكد الإنفوجراف أن مصر تأتى إحدى أكثر الدول تنويعا لمصادر وارداتها الخارجية بجانب كل من المغرب والجزائر.