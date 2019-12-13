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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. مصر إحدى أكثر الدول تنويعا لمصادر وارداتها الخارجية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر ضمن أكثر الدول تنويعا لمصادر واردتها من الخارج وتأتي نسبة 60% من إجمالي واردات دول شمال أفريقيا من الدول ذات الدخول المرتفعة كالدول الأوروبية كونها الأقرب جغرافيا للقارة الأفريقية
وأكد الإنفوجراف أن مصر تأتى إحدى أكثر الدول تنويعا لمصادر وارداتها الخارجية بجانب كل من المغرب والجزائر.
إنفوجراف
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