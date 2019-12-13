شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجزائر الجديد مغردًا: "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل عبد المجيد تبون، رئيس الجزائر الفائز فى الانتخابات الرئاسية، تغريداته على موقع التواصل الاجتماعى"تويتر"، قائلًا : "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون".
وشكر تبون الجزائريين قائلًا: أشكر جميع الجزائريين على الثقة الغالية التي وضعوها في شخصي، و أدعوكم جميعا إلى اليقظة والتجند لنبني معًا الجزائر الجديدة.
وكان محمد شرفي، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات الجزائرية، قد أعلن فوز المرشح عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية بنسبة 58.15%، حاصدًا 4 ملايين و945 ألف و 116 صوت ، من مجموع 10ملايين أدلوا بأصواتهم، فى انتخابات شابها التوتر والقلق، إثر مظاهرات رافضة لها.
وحسم تبون بهذه النتيجة الانتخابات فى الجولة الأولى، دون إعادة، و سيكون فى انتظار فصل المجلس الدستوري في النتائج النهائية وذلك بعد فترة تلقي الطعون من طرف مديريات الحملات الانتخابية للمترشحين الخمسة.
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