الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشعب الجزائري الشقيق ودولة الجزائر الشقيقة، بنجاح الانتخابات الرئاسية. وكتب الرئيس على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر:"نهنئ الشعب الجزائري الشقيق ودولة الجزائر الشقيقة، بنجاح الانتخابات الرئاسية، كما نهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون على ثقة الشعب الجزائري به".

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