شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فرنسا: الاتحاد الأوروبى متضامن مع اليونان وقبرص إزاء استفزازات تركيا بالمتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية الحدث، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أكد أن الاتحاد الأوروبي متضامن بالكامل مع اليونان وقبرص إزاء استفزازات تركيا في المتوسط، كما أن الاتحاد الأوروبي متمسك بالمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في ليبيا.

وقال الرئيس الفرنسى، خلال كلمة تليفزيونية، أن فرنسا لن تنازل عن موقفها الثابت أمام استفزازات تركيا، حيث أنه اجتماع ألماني إيطالي فرنسي عقد اليوم صباحا لبحث الوضع في ليبيا.