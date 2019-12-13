أفقدوها الوعي وسرقوا مصوغاتها.. تفاصيل السطو على صاحبة مشغل تطريز بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالغربية، من ضبط المتهمين بالتعدي على إحدى السيدات وسرقتها بالغربية.

تبلغ لقسم شرطة ثالث المحلة من إحدى السيدات صاحبة مشغل تطريز، كائن بدائرة القسم بأنها حال تواجدها بالمشغل فوجئت بمجهولين ملثمين قاما بالدخول للمشغل والتعدي عليها بالضرب بجسم صلب "حجر طوب" على رأسها فأصيبت بجرح رضي حتى فقدت الوعي، واستوليا منها على مبلغ مالي قدره 7 آلاف جنيه - 2 خاتم ذهبي - هاتف محمول.

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أسفرت جهود فرق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالغربية أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من ربة منزل، وعاطل "نجل شقيقها" - مُقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررت الأولى بسابقة عملها طرف المجني عليها وأقرت باتفاقها مع الثاني على ارتكاب الواقعة، وبإرشادهما تم ضبط المبلغ المالي والهاتف المحمول، وقررا بيعهما الخاتمين لدى أحد تجار المصوغات بمدينة طنطا "جار تحديده".

حرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.