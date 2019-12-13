القبض على شخص لقيامه بالنصب على المواطنين من خلال تطبيق "واتس آب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال تطبيق "واتس آب".
تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من شخصين بتضررهما من أحد الأشخاص تواصل معهما من خلال تطبيق " واتس آب " وإيهامهما بتقديم عروض لبيع أجهزة كهربائية وألعاب، وفي سبيل ذلك قاما بتحويل مبالغ مالية إليه دون تنفيذ الاتفاق.
ومن خلال تكثيف الجهود أسفرت التحريات أن عاطلا وراء ارتكاب الواقعتين، 36 سنة، مقيم بمحافظة الدقهلية، سبق ضبطه واتهامه في قضيتي "أموال عامة، سرقة".
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته.
وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بارتكاب الواقعتين وأضاف قيامه بإيهام المواطنين ببيع وشراء المنتجات الإلكترونية عبر شبكة " الإنترنت" من خلال تطبيق "واتس آب" بغرض النصب والاحتيال على المواطنين للاستفادة منهم ماديا.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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