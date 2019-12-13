ضبط 2 بحوزتهما 12 طربة حشيش في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبدالرحمن القرشي:

ضبطت مباحث مديرية أمن قنا، ظهر اليوم الجمعة، بقيادة اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة في أحد الأكمنة على الطريق الزراعي "قنا – دشنا".

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد، بضبط "ش.ج.ف"، 27 عامًا، مقيم الحميدات، و"ط.س.ح.م"، 36 عامًا، مقيم مركز شرطة سوهاج – القرنطة غرب، أثناء استقلالهما سيارة بعد نصب كمين متحرك لهما أمام قرية البيجية على الطريق الزرعي.

وبعد تفتيش السيارة عثرت الأجهزة الأمنية بحوزتهما على 12 طربة حشيش و400 قرص مخدر و1025 جنيهًا وتليفون محمول، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.