ضبط عنصر إجرامي بحوزته 30 كيلو بانجو وسلاح ناري بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالشرقية القبض على عنصر إجرامي لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 30 كيلو جرام لمخدر البانجو وسلاح ناري وذخائر.
أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الشرقية قيام عاطل " 44 سنة، -له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وحيازة أسلحة نارية وذخائر.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وضبطه حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بمنطقة ابني بيتك بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزته (بندقية خرطوش وطلقتان لذات العيار- 30 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر- 15 قرص لعقار الكبتاجون المخدر- مبلغ مالي).
بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لاستخدامه في نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
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