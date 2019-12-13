رصاصات الثأر تكشف غموض مقتل عاطل داخل مزرعة نخيل بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات مقتل عاطل بطلقات نارية داخل مزرعة نخيل بالشيخ زايد، وتبين أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة بسبب خصومة ثأرية.

بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد من مستشفى الشيخ زايد التخصصي، بوصول (عاطل - 35 سنة) محكوم عليه غيابياً بالإعدام شنقا في قضية قتل عمد وشروع في قتل وحيازة أسلحة وذخيرة والمطلوب ضبطه وإحضاره في حادث مقتل عاطل مُقيم دائرة مركز منشأة القناطر.

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بسؤال شقيقيه (مقاول - 29 سنة) ، ومحامى - 32 سنة) مقيمان بذات العزبة، اتهما 3 عاطلين بإطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقهما وإحداث إصابته التي أودت بحياته حال تواجده بمزرعة بمنطقة وادى النخيل بالكيلو 52 طريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي، أخذاً بالثأر لمقتل شقيق المتهم أحدهم ونجل عم الآخرين.

أسفرت جهود فريق البحث إلى أن مرتكبي الواقعة هم 4 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بمنشأة القناطر بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم، تم ضبطهم عدا المتهم الرابع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة تفصيلياً أخذاً بالثأر.