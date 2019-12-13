في يوم واحد.. ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية و43 حالة قيادة تحت تأثير المخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5203 مخالفات مرورية متنوعة، منها ضبط 168 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير، وضبط 1802 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وضبط 23 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23 مخالفة "موقف عشوائي"، وضبط 37 مخالفة شروط الترخيص، وضبط 43 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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