ضبط شخص يروج لبيع الألعاب النارية عبر الـ "فيس بوك" بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بترويج الألعاب النارية عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بنشر صور ومشاركات تتضمن الإعلان عن بيع ألعاب نارية "شماريخ" مجهولة المصدر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". ومن خلال تكثيف الجهود أسفرت التحريات أن مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة). Advertisements عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع (الأمن العام ومديرية أمن القاهرة) تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، والذي بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصور والمشاركات المشار إليها، حيث تبين قيامه بإنشاء وإدارة صفحة أخرى تتضمن مشاركات عروض لبيع الشماريخ والألعاب النارية. بمواجهة المتهم المذكور اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بإنشاء صفحات لتوزيع وبيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للراغبين بغرض الاستفادة مادياً. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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