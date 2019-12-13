ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم نصف كيلو هيروين بمنطقة السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية من ضبط 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال لحيازتهم كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

عقب استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "منطقة السحر والجمال" أسفرت الجهود عن ضبط عاطلين، "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العاشر بالشرقية، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، أثناءاستقلالهما سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة أول العاشر، وبحوزتهما 600 جرام لمخدر الهيروين، 250 جنيها.

كما تم ضبط عاطل، "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر بالشرقية، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته 150جراما لمخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار الاستمرار لضبط باقي العناصر الإجرامية.