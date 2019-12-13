ضبط 34 ألف سرنجة وعبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالمطرية(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط 24 ألف سرنجة و19 ألف عبوة تجميل مجهولة المصدر داخل مخزن بالمطرية. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط م ش، 25 سنة، المسئول عن مخزن مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل كائن بدائرة قسم شرطة المطرية لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن علي 24.500 سرنجة ، 19.645 عبوة مستحضرات تجميل (مزيل عرق، جلسرين، كولونيا، زيت برافين، حمام كريم، 115 قسطرة طبية، 34 قطعة صابون تجميل " منتهية الصلاحية"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها. جار تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة للتحقيق.

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