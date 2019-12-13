محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على عاطلين يستقلان سيارة وبحوزتهما كيلو إستروكس بالسلام.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بضبط مباحث قسم شرطة السلام ثان، "ح.ا"، 21 سنة، عاطل، "م.ه"، 22 سنة، عاطل، أثناء تواجدهما بدائرة القسم مستقلان السيارة رقم ب ج ج 847 ماركة رينو فلوانس فضي اللون "ملك الأول" وبحوزتهما "كيلو إستروكس، كيس بداخله مادة البودر التي تستخدم في تصنيع مخدر الإستروكس،ميزان حساس، زجاجة من مادة الأسيتون، مبلغ مالي 1100 جنيه، 2 هاتف محمول".

وبمواجهتهما بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، بقصد التصنيع والاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.