أول تحرك من "قومي الطفولة" في واقعة تعذيب أم لطفلها وتصويره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، الجمعة، التقدم ببلاغ للنيابة العامة، في واقعة انتشار فيديو مصور لسيدة تقوم بضرب طفل وتطلب منه إبلاغ والده بعدم رغبته في العيش معها.

وقالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن خطة نجدة الطفل 16000 رصد الواقعة، وحرر البلاغ رقم ( 8112) بتاريخ 13 ديسمبر 2019، نقلاً عن مواقع التواصل الإجتماعي، وبدوره أبلغ النيابة العامة التي تحركت على الفور باستدعاء الأب والذي تبين أنه منفصل عن زوجته وبينهما خلافات أسرية، والطفل عمره 5 سنوات ومقيم مع أمه بمنطقة العمرانية، بمحافظة الجيزة.

Advertisements

وأشارت "العشماوي" إلى أنه حرصاً على مستقبل الطفل ولوقف الانتهاكات التي تعرض لها، أرسل المجلس محامٍ من وحدة الدعم القانوني لحضور التحقيقات مع الأب أمام نيابة حوادث جنوب الجيزة، لمتابعة سير التحقيقات، كما تم إرسال أخصائي من خط نجدة الطفل مع رجال المباحث الذين قاموا على الفور بضبط السيدة صاحبة الفيديو والطفل، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة للاستماع إلى أقوالهم.

وأشارت إلى أن هذه الواقعة أظهرت إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وتعريضه للخطر، وفقا لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مشيرة إلى أنه بناء على قانون الطفل وكتاب دورى النيابة العامة(7)2018، طلبت النيابة العامة تقرير خط نجدة الطفل لتحديد المصلحة الفضلي للطفل، حيث تباشر النيابة العامة تحقيقاتها باشرف المستشار يحي الزارع المحامي لعام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية والمستشار هشام حاتم، رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية.

وشددت "العشماوي" على أن المجلس يتابع على مدار الـ 24 ساعة، ويرصد أى إنتهاكات قد يتعرض لها الأطفال، ليقوم بدوره على الفور بحماية أى طفل معرض للخطر.​