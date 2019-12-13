مستشار رئيس الوزراء: القبض على الأم التي عذبت طفلها وصورته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، القبض على السيدة التي اعتدت بالضرب على ابنها وصورته انتقاماً من زوجها.

وقال يونس عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الجمعة: "إلى كل من أرسل لي فيديو الأم التي تضرب ابنها وبتقوله قول لأبوك ييجي ياخدك... تم إرسال الفيديو لوزيرة التضامن الاجتماعي، التي كلفت فريق التدخل السريع بالتحرك الفوري، وبالفعل تم القبض على السيدة، وسيتم التحقيق معها في النيابة".

كانت مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو صادم لا يتجاوز دقيقة ونصف، يبدأ الفيديو بيد الأم وهي تضرب طفلها وتصوره خلال ضربه، حيث أجلسته على كرسي أمامها ثم بدأت في ضربه وكأنها تنتقم منه.