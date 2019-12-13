توجيه حكومي للمحافظين بالتأكد من سلامة أعمدة الإنارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

وجه محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتنسيق مع مديريات الصحة والتضامن والري لرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وزيادة أطقم الخدمات الطبية لعلاج المتضررين وعمل أماكن إيواء للمتضررين من الأمطار والتأكد من صلاحيتها مع التأكد من خفض مناسيب الترع والمصارف في المحافظات، والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات للتأكد من فاعلية شبكات الصرف الصحي في استيعاب كميات الأمطار.

جاء ذلك خلال عدة اتصالات هاتفية أجراها وزير التنمية المحلية مع عدد من المحافظين؛ لمتابعة الجهود التي تم اتخاذها لمواجهة الأمطار التي شهدتها بعض المحافظات اليوم الجمعة، والتأكد من اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

ووجه الوزير بتشكيل لجان للمرور على أعمدة الكهرباء على مستوى المحافظات وفحصها والتأكد من سلامتها واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مشدداً على أهمية التواجد الميداني للقيادات المحلية ومتابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية بصفة مستمرة ومعرفة التنبؤات على مستوى الجمهورية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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واطمأن شعراوى من المحافظين التي شهدت محافظاتهم أمطارا اليوم على جهود المتابعة في المراكز والمدن والقري والتحرك السريع لكافة المواقع والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لحل أي مشكلات مع إعادة توزيع عربات شفط المياه بما يتناسب مع أماكن تجمع الأمطار، كما حدث في محافظتي كفر الشيخ والإسكندرية.

وأشار الوزير إلى أن غرفة عمليات الوزارة تتابع على مدار اليوم كافة التطورات بالمحافظات وأماكن سقوط الأمطار والأضرار التي تسببها وتقوم بإعداد تقارير دورية على مدار اليوم، مشددا على ضرورة استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع في المحافظات ورفع درجات التأهب القصوى والطوارئ ومراجعة خطة انتشار المعدات.

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