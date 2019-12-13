حلول مبتكرة لذوي الاحتياجات الخاصة في منتدى شباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

عقدت اليوم الجمعة، ورشة عمل تحت عنوان "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم متكامل" ضمن ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم بالتعاون مع مؤسسة حلم، التي تهدف إلى تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع وتأهيلهم لسوق العمل.

وتعد هذه الورشة هي الثانية من نوعها بعد أن قامت مؤسسة حلم بتنظيم ورشة سابقة في النسخة الثانية للمنتدى العام الماضي بشرم الشيخ.

بدأت فاعليات ورشة ذوي الإعاقة بتحدي التعامل مع الأخرين والتحدث إليهم دون الإبصار والتي إدارتها شيماء إبراهيم، مستشارة حلم لذوي الإعاقة البصرية والمكفوفين، حيث تم تغطية أعين المشاركين في الجلسة مع الجلوس على طاولات بها أطباق تحتوى على بعض الألعاب أمامهم وذلك كمحاكاة للشعور بفاقدي البصر والتعامل والتكيف مع العقبات التي تقابلهم ، وشرحت شيماء كيفية اكسابهم المهارات التي يحتاجونها وذلك من خلال التدريب على العصاء البيضاء والعلامات المرجعية والاتجاهات والسير بالطريق والأنشطة الحياتية اليومية مثل ارتداء الملابس والطبخ وغيرها، كما أكدت على أهمية التكنولوجيا في تمكين المكفوفين من التعامل والتفاعل على أجهزة الموبايل وتطبيقاتها المختلفة بما فيها تطبيقات التواصل الاجتماعي .

كما قدمت نبذة عن مؤسسة حلم واستعرضت بعض من مجهوداتهم المتمثلة في توظيف العديد من أصحاب الهمم ومتابعة المعوقات التي يوجهونها في بيئة العمل لتذليلها وتحسين الأداء الوظيفي والارتقاء بهم والتي كان من ضمنها عدم جاهزية المكاتب وأجهزة الحاسب بشكل مناسب لاستخداماتهم فضلًا عن العوائق الاجتماعية المختلفة التي واجهتها المؤسسة بنشر الوعى والتثقيف المناسب للمجتمع مع تجهيز تسهيلات مناسبة لأصحاب الهمم في العديد من الشركات والمؤسسات والبنوك المختلفة، كما ساهمت المؤسسة بالتعاون مع أكبر خمس جامعات مصرية بعمل ملتقى وظيفي لذوى الاحتياجات والذي لاقى إقبالًا واسعاً.

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استعرض أيضًا محمود يوسف، كابتن منتخب مصر لتنس الكرسي المتحرك، تجربته وتحدياته التي واجهها بعد الحادثة التي تعرض لها والتي كانت نقطة تحول في حياته الشخصية والعملية وتطرق محمود الي كيفية تغلبه على العقبات التي واجهها وذلك بممارسته لتنس الكرسي المتحرك وانضمامه للمنتخب المصري والمشاركة في العديد من البطولات وتحقيقه لمراكز متقدمة بها ولم يكتفي بذلك فقد عمل بمؤسسة حلم وذلك بتدريب وتأهيل أصحاب الهمم وعمله في مجال الموارد البشرية بأحد الشركات الخاص.

وتلى ذلك فقرة بعنوان "أخلاقيات التعامل مع ذوي الإعاقة" والتي قدمها كلً من نبيلة يحيي، أول فتاة مصرية تخوض مارثون المائة كيلو من القاهرة للعين السخنة، بالرغم من إصابتها بإعاقة بصرية، وعمرو السوهاجي، بطل منتخب مصر للسباحة البارالومبية، وتطرقت الفقرة إلى تقديم نصائح عامة للتعامل مع ذوي الاحتياجات بالإضافة إلى الآداب الواجب مراعاتها.

اختتمت الورشة أعمالها بمشاركة الحضور بتقسيمهم لأربع فرق مختلفة ليشاركوا في العديد من التحديات منها تحدى الكرسي المتحرك وتحدى الكتابة واستخدام يد واحدة وغيرها.

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