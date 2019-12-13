مصر | 4 وراء مقتل هارب من "الإعدام" في الشيخ زايد.. و"الثأر" لغز الجريمة

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بورود إشارة من مستشفى زايد التخصصي تفيد باستقبال عاطل في العقد الرابع من عمره، جثة هامدة وبه آثار طلقات نارية.

وبانتقال قوة أمنية وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لعاطل هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل عمد، مقيم بنطاق قسم شرطة منشأة القناطر، وبسؤال شقيقيه أقر بوجود خلافات ثأرية بين المجني عليه وآخرين.

وشكل فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد هوية المتهمين، وهم 4 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية، وتبين قيام المجني عليه بقتل نجل المتهم الأول، وعلى إثر ذلك قرر المتهم الثأر لابنه وعلى إثر ذلك استعان بأبناء شقيقه، ويوم الواقعة، نفذوا جريمتهم داخل مزرعة نخيل بطريق مصر اسكندرية الصحراوي.

وبإعداد عدة أكمنة تمكنت القوات من القبض على 3 منهم واقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.