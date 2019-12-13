مصر | "نصاب الواتس آب".. عاطل استولى على أموال المواطنين بـ"عروض وهمية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نصاب الواتس آب".. عاطل استولى على أموال المواطنين بـ"عروض وهمية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من شخصين –كلٌ على حدةٍ- بتضررهما من أحد الأشخاص تواصل معهما من خلال تطبيق "واتس آب" وإيهامهما بتقديم عروض لبيع أجهزة كهربائية وألعاب وفي سبيل ذلك قاما بتحويل مبالغ مالية إليه ولم يقم بتنفيذ الاتفاق.

ومن خلال تكثيف الجهود أسفرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعتين (عاطل- مواليد 1984، مقيم بمحافظة الدقهلية، سبق ضبطه واتهامه في قضيتي "أموال عامة، سرقة".



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته.

وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بارتكاب الواقعتين وأضاف قيامه بإيهام المواطنين ببيع وشراء المنتجات الإلكترونية عبر شبكة " الإنترنت" من خلال تطبيق "واتس آب" بغرض النصب والاحتيال على المواطنين للاستفادة منهم ماديًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.