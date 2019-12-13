مصر | "مهربة جمركيا".. إحباط ترويج 25 ألف عبوة سجائر بالواحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مهربة جمركيا".. إحباط ترويج 25 ألف عبوة سجائر بالواحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على ثلاثة أشخاص، بحوزتهم 25 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا قبل طرحها للبيع بالأسواق، بالواحات البحرية، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الواحات عن قيام ثلاثة أشخاص، مقيمين بدائرة القسم، بتهريب كميات كبيرة من السجائر المستوردة المغشوشة (مهربة جمركيًا) مجهولة المصدر وبدون فواتير مستخدمين سيارتين، وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بالسيارتين المشار إليهما بطريق الواحات بدائرة القسم، وبحوزتهم (50) كرتونة سجائر مهربة جمركيًا، بإجمالي (25) ألف علبة، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتجميع كميات كبيرة من السجائر المستوردة المغشوشة والمهربة جمركيًا ومجهولة المصدر بدون فواتير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.