مصر | ضبط عاطلين لحيازتهما على مخدر الاستروكس بالسلام

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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطلين لحيازتهما على مخدر الاستروكس في منطقة السلام.

وتمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان وبصحبته القوة المرافقة من ضبط كل من: "ح. ا. ف" 21 سنة عاطل ومقيم الإسكان العائلى ـ دائرة قسم شرطة الشروق، "م. ه. ن" 22 سنة عاطل ومقيم مساكن أطلس ـ دائرة قسم شرطة السلام أول، حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلان السيارة رقم ب ج ج 847 ماركة رينو فلوانس فضي اللون "ملك الأول ".