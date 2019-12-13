مصر | داخل مخزن غير مرخص.. ضبط مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل مخزن غير مرخص.. ضبط مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط المدعو "م. ش. س"، 25 سنة سنة المسئول عن مخزن مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل كائن 2 شارع الإمام على من شارع المطراوي دائرة قسم شرطة المطرية لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن علي المضبوطات التالية: