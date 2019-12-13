مصر | "167 ألف جنيه".. سقوط طالب لاستيلائه على بيانات العملاء بشركة تسوق إلكتروني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "167 ألف جنيه".. سقوط طالب لاستيلائه على بيانات العملاء بشركة تسوق إلكتروني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية في أحد الأكمنة المعدة لذلك تنسيقًا ومسئولي الشركة من ضبط المدعو ( طالب ويعمل موظف بخدمة عملاء الشركة - مقيم بالبساتين ) حـال قـدومـه للتقابل مع مندوب الشركة لاستلام بعض أجهزة الهواتف المحمولة التي قام بشرائها من خلال اختراق حسابات بعض التجار عملاء الشركة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأنه استغل طبيعة عمله كموظف بخدمة العملاء شركة التسوق الإليكتروني واطلاعه على حسابات عملاء الشركة وخاصة التجار المتعاملين مع الشركة ومعرفة ما بها من أرصدة والدلوف إلى تلك الحسابات والتلاعب بها وإجراء العديد من العمليات الشرائية لبعض أجهزة الهواتف المحمولة على موقع الشركة ودفع قيمتها خصمًا من حسابات هؤلاء التجار وقيامه بوضع رقم المحمول الخاص به وكذا صورة بطاقة الرقم القومي باسم أحد الأشخاص، عند إجراءه تلك العمليات الشرائية على موقع الشركة حتى لا يتم التعرف عليه بعد إكتشاف الواقعة وتمكن بموجب ذلك من الحصول على عدد 4 هواتف محمولة، وقام بالتصرف فيها وبيعها والحصول على قيمتها لنفسه وإيداعها بحسابه البنكى بعد إرتكابه تلك الواقعة، وضبط بحوزته، عدد 2 هاتف محمول أحدهما يحتوى على الشريحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والآخر يحتوى على صورة بطاقة الرقم القومى بالاسم المنتحل والذى تحصل عليها من خلال صور بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض عملاء الشركة الموجودة على موقع الشركة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.