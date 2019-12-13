مصر | ضبط عاطل لحيازته سلاح ناري ومواد مخدرة بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لحيازته سلاح ناري ومواد مخدرة بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية من القبض على عاطل لحيازته على كمية من مخدر الحشيش في منطقة المطرية.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل مقيم بالقليوبية، حال تردده على شارع الترعة التوفيقية بدائرة القسم وبحوزته، فرد خرطوش- كمية لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام- مبلغ مالي- 4 هواتف محمولة- 3 بطاقة رقم قومي باسم المتهم "بعناوين مختلفة".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، وأضاف باستخراجه البطاقات المضبوطة بحوزته والمثبت بها محال إقامة مختلفة خشية ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.