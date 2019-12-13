مصر | من "سفاجا" لـ"قنا".. رحلة الأمن في تحرير طفلة مختطفة من قبل "منتقبة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "سفاجا" لـ"قنا".. رحلة الأمن في تحرير طفلة مختطفة من قبل "منتقبة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتمكنت أجهزة البحث من تحديد مرتكبة الواقعة (ربة منزل - مُقيمة بمنطقة الإسكان الشرقى بسفاجا) وتبين قيامها بانتحال اسم آخر لعدم تحديد هويتها، وبتتبع خط سيرها تبين عودتها إلى محل إقامتها المشار إليه، وقيامها بتغيير ملابسها واستقلالها سيارة أجرة (تاكسي) والتوجه إلى موقف سيارات المدينة واستقلت سيارة ميكروباص وبرفقتها الطفلة المُختطفة متوجهة لمقر إقامتها بمدينة قنا.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها حال استقلالها سيارة ميكروباص بطريق (سفاجا-قنا) وبصحبتها الطفلة المُختطفة، وبمواجهتها اعترفت تفصيليًا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وعللت قيامها بذلك بأن لديها طفلة ونظرًا لسوء حالتها الصحية وعدم قدرتها على الإنجاب مرة أخرى قامت بارتكاب الواقعة بزعم تربيتها، وأرشدت عن الملابس التي كانت ترتديها وبعض الأوراق التي استخدمتها في إيهام المجني عليها بعملها في الشئون الإجتماعية وعدد 10 هواتف محمولة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.