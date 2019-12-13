مصر | تحريات المباحث توضح حقيقة اعتداء ضابط على مواطن بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحريات المباحث توضح حقيقة اعتداء ضابط على مواطن بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وبالفحص تبين قيام الضابط المذكور بضبط نجل "الشاكي"، عاطل – سبق اتهامه في 4 قضايا "مشاجرات – مخدرات – سلاح أبيض") حال سيره بدائرة قسم الدقي، ممسكًا بسيجارة بها مخدر الحشيش، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيله بضمان مالي، وسدده وتم إخلاء سبيله.

وردت شكوى من أحد المواطنين للأجهزة الأمنية بالجيزة، تضرر خلالها من أحد ضباط الشرطة بمديرية أمن الجيزة، لقيامه باقتحام مسكنه والاعتداء عليه وأسرته بالسب، مما سبب له ضررًا معنويًا.

وكما تبين أن الشاكي وزوجته وابنه من العناصر الإجرامية الخطرة "لهم معلومات جنائية مسجلة"، وعدم صحة ما ورد بالشكوى، حيث إن نجل الشاكي تم ضبطه حال سيره بالشارع ولم يتم استهداف مسكنه كما ادعى بشكواه وأن الغرض من الشكوى هو صرف نظر الأجهزة الأمنية عن متابعة نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.