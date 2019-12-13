مصر | "7 قضايا تهريب".. تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "7 قضايا تهريب".. تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:



في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها، ملابس أجنبية الصنع – سجائر – راوتر – سماعات سيارات – مستحضرات تجميل – ساعات يد – هواتف محمول ) بلغت إجمالى القيمة والتعويض تجاوزت مليون جنيه.



في مجال الأمن العام: ضبط عدد 48 قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، سرقة، مخالفات السائقين.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 1297 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط 1 قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 260 حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

