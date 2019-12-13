مصر | بأسلوب "كسر الباب".. سقوط عصابة المساكن في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأسلوب "كسر الباب".. سقوط عصابة المساكن في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط عاطلين لتكوينهما فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب سرقة المساكن في محافظة الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام عاطلان - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وأصل إقامتهما بني مزار بالمنيا، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب متخذان من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما، وأمكن ضبطهما وعثر بحوزة أحدهما (فرد خرطوش – طلقة لذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 5 حوادث بذات الأسلوب المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

