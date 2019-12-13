أخبار مصر | أمين الأعلى للآثار يحاضر في أمريكا عن آخر اكتشافات مصر غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين الأعلى للآثار يحاضر في أمريكا عن آخر اكتشافات مصر غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى متحف أنديانا بولس في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لإلقاء محاضرة حول أهم الاكتشافات الأثرية والافتتاحات التي قامت بها وزارة الآثار في الفترة الأخيرة.

وتنطلق المحاضرة صباح غدًا السبت 14 ديسمبر، وسيشهدها قيادات المتحف وقيادات ولاية أنديانا بولس، كما سيكون التركيز مع الأعمار الأصغر سنًا، حيث تستهدف المحاضرة أكثر ما تستهدف النشء بغرض التعريف بالحضارة المصرية عبر العصور، وأهم إنجازات واكتشافات مصر الأثرية في الفترة الأخيرة.

حيث سيستعرض معهم الاكتشافات والمشروعات الأثرية الجديدة والمتاحف في مصر، وجهود الوزارة في استعادة الآثار المسروقة والمهربة من البلاد بطريقة غير شرعية، حيث تبذل مصر جهودًا غير مسبوقة في هذا المجال، كما تشهد مصر حاليًا عدد كبير من الاكتشافات والافتتاحات الأثرية، يأتي أبرزها متمثلًا في قصر البارون إمبان الذي سيفتتح قريبًا، وأيضًا المتحف المصري الكبير في ميدان الرماية، والمتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.

والمتحف المصري الكبير، يعد من أكبر متاحف العالم بمساحة 17 ألف فدان، وبمساحة عرض 90 ألف متر مربع، والمتحف شهد تطورًا في العامين الأخيرين حيث وجه فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من العمل بالمتحف، وبذلت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة مجهودات ضخمة لسرعة الانتهاء من العمل على أكمل وجه، وأعلنت الوزارة التزامها بالجدول المعلن عنه حيث سيكون المتحف مهيأ هندسيًا آخر عام 2018 وسيتم الافتتاح حسب التوجيهات الرئاسية عام 2020م.