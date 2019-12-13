شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف بخطبة الجمعة: يجب تحصين المنابر من «الدخلاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، التي ألقاها من المسجد الكبير بقرية الحمراء بمدينة الحمام الذي افتتحه اليوم، أن الإنفاق على طلاب العلم الفقراء من أفضل الصدقات إلى الله، مشيرا إلى أن الله ورسوله يحبون أن تكون أمتهم أمة تحب العلم، وأمة تقرا وتتعلم.

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وأشار إلى أن العلم والتعلم يحتاج إلى تغيير لغة الخطاب الدينى، فيجب أن تتطور وتحث الناس على العلم والعمل بعيدا عن خطاب الكراهية والعنف، لافتا إلى ضرورة تحصين المنابر من اعتلاء الدخلاء عليها، فلا يعتلي المنابر إلا من يكون ملما ومتقنا لعلوم الدين والفتوى بشكل رسمى، وأن الخطاب الدينى لابد أن يكون عن البناء والتعمير والمودة والرحمة.

وأكد وزير الأوقاف في خطبته أن الدول تبنى بالعلم وليس بالجهل وأن العالم لا يحترم الدول المتخلفة بل يحترم الأمم التي تتعلم وتفضل العلم لأبنائها.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد قاما بافتتاح المسجد الكبير بقرية الحمراء بمدينة الحمام بتكلفة تصل إلى ٦ ملايين جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف في إطار احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي.