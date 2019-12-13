شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الإسكندرية» تنقذ عجوزًا مشردًا وتنقله إلى دار لرعاية المسنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنقذت فرقة التدخل السريع، التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عجوزا بلا مأوى، ونقلته إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وذلك بعد تلقي إشارة بتواجده في حالة صحية سيئة بأحد شوارع حي المنتزة أول شرق المحافظة. وقال إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إن فريق التدخل السريع التابع للمديرية رصد أحد المواطنين ويدعى «عادل»، يعاني من مشكلات صحية، وجرى التدخل لتقديم المساعدة ونقله لتلقي الرعاية الطبية أولا في مستشفى شرق المدينة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أنه تبين من البحث المبدئي عدم وجود أي من أقارب المواطن لاستلامه من المستشفى، ليتقرر نقله وإيداعه بدار الهدايا لرعاية المسنين، الخاضعة لإشراف الوزارة ليتلقي الرعاية اللازمة.

وأكد «فوزي» حرص أجهزة التضامن الاجتماعي على تقديم أوجه الدعم والرعاية للحالات الإنسانية والأشخاص بلا مأوى، وذلك في ضوء خطة الوزارة لرعاية الفئات الأكثر احتياجا.